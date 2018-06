Volle Gassen bei Krämerbrückenfest: Clueso mit Gastauftritt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/dpa) - Mehr als hunderttausend Besucher haben beim Krämerbrückenfest wieder in den Gassen, Höfen und auf den Plätzen der Erfurter Altstadt gefeiert. Viele Gäste seien auch in Reisebussen - rund 130 an der Zahl - gekommen, sagte Erfurts Kulturdirektor Tobias Knoblich am Sonntag, dem letzten der drei Festtage. Insgesamt rechneten die Veranstalter mit 120 000 bis 130 000 Besuchern, ähnlich wie im Vorjahr. "Es war bisher ein sehr friedliches Fest", sagte Knoblich. Auch die Polizei sprach am frühen Sonntagabend von einer ruhigen Gesamtlage.

Die Feier gilt als größtes Altstadtfest des Landes. Eine Überraschung sei der Gastauftritt vom Erfurter Sänger Clueso beim Konzert der Ostrockband Keimzeit am Samstagabend auf dem Domplatz gewesen, so Knoblich. Das Fest mit vielen kostenlosen Konzerten, Mittelaltermarkt und Kunsthandwerk habe auch Publikum aus benachbarten Bundesländern gebracht. "Die Resonanz war groß, etwa aus Hessen und Sachsen waren Gäste da", schilderte Knoblich. Am Sonntag öffneten viele Geschäfte in der Innenstadt.

Ein Ende findet das Fest am Sonntagabend traditionell mit einem Schauspiel von Till Eulenspiegel. Dieser soll in Erfurt dem Esel das Lesen beigebracht haben.