Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Der erneute Wintereinbruch in Thüringen sorgt für das vorzeitige Ende des Volksfests "Sommergewinn" in Eisenach. Am Vormittag sei beschlossen worden, den eigentlich bis zum (morgigen) Sonntag geplanten Rummel auf den Festplätzen Spicke und Markt zu beenden, teilten die Veranstalter am Samstag in Eisenach mit. Auch das für Samstag geplante Höhenfeuerwerk wurde abgesagt. Die Entscheidung sei aus Sicherheitsgründen getroffen worden, hieß es. Der Schnee sei für die Fahrgeschäfte ein erhöhtes Risiko gewesen, der starke Wind habe die Aufbauten der Stände gefährdet.