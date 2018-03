Dessau-Roßlau hat Helmut-Kohl-Straße: Schilder angebracht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Trotz Bürgerprotesten hat Dessau-Roßlau eine Helmut-Kohl-Straße bekommen. Am Mittwochvormittag brachte die Stadt die Schilder mit dem neuen Straßennamen an dem früheren Teil der Ludwigshafener Straße an, wie ein Stadtsprecher sagte. Damit ist die bereits im Oktober beschlossene Umbenennung jetzt auch im Stadtbild sichtbar. Anwohnern entstünden keine Kosten bei der Änderung ihrer Personaldokumente, hieß es.

Gegen die Pläne hatte sich Unmut geregt. Anfang des Jahres startete Olaf Königer, der eine Firma in der Straße hat, eine Online-Petition. Nach eigenen Angaben sammelte er binnen vier Wochen knapp 750 Unterschriften. Zwei Drittel der Unterstützer kämen aus Dessau-Roßlau. Damit ist die Marke verfehlt, die den Stadtrat bindend zu einer erneuten Beratung verpflichtet hätte.

Das Gremium habe die Aktion zur Kenntnis genommen, aber keinen Grund gesehen, an der Entscheidung zu rütteln, hieß es von Seiten der Stadt. Königer monierte, dass sich seit der Übergabe der Unterschriften kein Stadt- oder Ratsvertreter bei ihm gemeldet habe.

In vielen Städten gibt es Pläne, zu Ehren von Altkanzler Kohl Straßen und Plätze nach ihm zu benennen. In Burg scheiterte zuletzt knapp ein Bürgerentscheid gegen einen Helmut-Kohl-Platz. Am 11. April muss der Stadtrat dort entscheiden, wie es weitergeht.

Kohl war im Juni 2017 im Alter von 87 Jahren gestorben. In seiner Heimatstadt Ludwigshafen scheiterte eine Straßenumbenennung an Protesten der Bürger.