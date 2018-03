Bürgerentscheid über Helmut-Kohl-Platz in Burg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burg (dpa/sa) - Bei einem Bürgerentscheid in Burg entscheidet sich heute, ob die Stadt einen Helmut-Kohl-Platz bekommt. Rund 20 000 Stimmberechtigte sind aufgerufen, sich zu beteiligen, wie der Stadtwahlleiter sagte. Die Gegner einer Umbenennung müssen mindestens 5000 Unterstützer an die Wahlurnen holen. Ergebnisse werden gegen 20 Uhr erwartet.

Die Initiative bemängelt, der im vergangenen Jahr gestorbene Altkanzler Helmut Kohl habe keinerlei Bezug zu Burg. Zuvor hatte der Stadtrat mehrheitlich beschlossen, einen bisher unbenannten Platz in Sichtweite des Landratsamts nach dem Politiker zu benennen.

Für Burg ist es nach Angaben der Verwaltung der erste Bürgerentscheid auf kommunaler Ebene. Die Umbenennungs-Gegner hatten zuvor die erste Hürde genommen: Bei einem Bürgerbegehren sammelten sie mehr als 2800 Unterschriften gegen die Umbenennung. So erreichten sie, dass verbindlich abgestimmt wird. Ist der Entscheid erfolgreich, wird das Stadtratsvotum gekippt - und der Platz nicht nach Kohl benannt.

Burg ist nicht der einzige Ort, in dem sich Protest gegen eine Ehrung des Altkanzlers regte. In Dessau-Roßlau sammelten zuletzt Anwohner Unterschriften gegen die Umbenennung ihrer Straße nach Kohl. Selbst in der Heimatstadt des Altkanzlers, in Ludwigshafen, scheiterte ein solches Ansinnen am Widerstand der Bürger.