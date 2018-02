Brandenburg/Havel wählt neuen Oberbürgermeister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brandenburg/Havel (dpa/bb) - In der Stadt Brandenburg wird heute ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die rund 60 800 Wahlberechtigten können von 8.00 Uhr an ihre Stimmen abgeben. Die CDU als stärkste Kraft im Stadtparlament schickt Steffen Scheller ins Rennen, der seit 2006 bereits als Bürgermeister für die Stadt tätig ist. SPD, Linke und Grüne unterstützen dagegen den parteilosen Kandidaten Jan van Lessen, der sich einen Namen gemacht hat als früherer Sprecher der Bürgerinitiative gegen die Baupläne der Stadt auf dem Packhof-Gelände. Neben der Oberbürgermeisterwahl stehen am Sonntag im Land auch mehrere Bürgermeisterwahlen an, darunter in Rathenow, Strausberg und Fürstenwalde.