Drei Mitbewerber fordern Böblinger OB Lützner heraus

Böblingen (dpa/lsw) - Drei Mitbewerber fordern den Böblinger Oberbürgermeister Wolfgang Lützner (CDU) bei der heutigen Wahl zum Stadtoberhaupt heraus. Neben dem seit 2010 amtierenden 57 Jahre alten Rathauschef treten auch der Grünen-Stadtrat Stefan Belz, der Diakon Johannes Söhner und Familienhelferin Fridi Miller an. Er brenne für die in Böblingen anstehenden Aufgaben, begründete Lützner seine zweite Kandidatur in der 49 000 Einwohner zählenden Großen Kreisstadt. Vor acht Jahren war der Jurist mit 55,96 Prozent der Stimmen im zweiten Wahlgang gewählt worden. Söhner hatte im ersten Wahlgang 16,9 Prozent der Stimmen erreicht.