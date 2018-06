Berga wählt Bürgermeister ab: Noch kein Termin für Neuwahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berga (dpa/th) - Der Bürgermeister von Berga an der Elster (Landkreis Greiz), Steffen Ramsauer (parteilos), muss seinen Amtsstuhl in absehbarer Zeit räumen. In einer Abstimmung sprachen sich am Sonntag 1169 Wahlberechtigte für die Abwahl des Stadtoberhauptes aus, wie Abstimmungsleiter Sebastian Neubert am Montag mitteilte. 360 Wähler sprachen sich für den Verbleib Ramsauers im Amt aus. Die Wahlbeteiligung lag nach Neuberts Angaben bei 53,4 Prozent. Damit wurde die notwendige Quote von 30 Prozent deutlich übertroffen.

Wie lange Ramsauer noch im Amt bleibt, liegt nun an der Kommunalaufsicht beim Landkreis Greiz. Nach Angaben von Amtsleiter Christian Richter werden jetzt die Unterlagen aus Berga zur Abwahl zunächst geprüft. Nach Abschluss des Verfahrens werde die Stadt über das Ergebnis informiert und der Bürgermeister scheide aus dem Amt. Dies werde jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ab dem Tag des Ausscheidens laufe dann eine Frist von drei Monaten, innerhalb derer eine Neuwahl erfolgen muss.

Ramsauer war im Jahr 2015 zum hauptamtlichen Bürgermeister von Berga gewählt worden. Im Frühjahr 2018 hatte der Stadtrat beschlossen, das Abwahlverfahren einzuleiten. Begründet wurde das mit einem gestörten Kommunikations- und Informationsverhältnis Ramsauers. Er habe verschiedene Vereine vor den Kopf gestoßen und damit das gesellschaftliche Leben der Stadt beeinträchtigt.