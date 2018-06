Diesel-Fahrverbote? Grünen-Fraktionschef schnelle Klärung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Streit um mögliche Diesel-Fahrverbote in Stuttgart strebt Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz eine Lösung bis zur parlamentarischen Sommerpause an. "Das Ziel ist für mich, dass wir vor den Sommerferien dazu eine Entscheidung treffen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Wie die Entscheidung aussehen könnte, ließ er zunächst offen.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Februar entschieden, dass Fahrverbote zur Luftreinhaltung grundsätzlich erlaubt sind. Juristen hatten sich die Urteilsbegründung im Auftrag des Landes und der Stadt Stuttgart angesehen. Sie waren zu dem Schluss gekommen, dass im kommenden Jahr Fahrverbote verhängt werden könnten - und zwar zunächst für die Diesel-Autos der Euronormen 3 und 4.

Das Thema ist in der grün-schwarzen Koalition hochumstritten, da insbesondere die CDU-Landtagsfraktion keine Fahrverbote will. Vor diesem Hintergrund legte Schwarz sich nun nicht fest. Er sagte lediglich: "Die Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts werden wir respektieren und umsetzen und uns rechtstreu verhalten. Wir wollen die Luftqualität in Stuttgart verbessern, Fahrverbote nach Möglichkeit abwenden und den öffentlichen Nahverkehr ausbauen."

Es wird erwartet, dass die Regierungskoalition von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) das Thema nach den Pfingstferien von diesem Montag an intensiv berät. Die Opposition aus SPD und FDP hatte wiederholt vor Fahrverboten für ältere Diesel in Stuttgart gewarnt.