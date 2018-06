Kabinett will ländlichen Raum in Bayern gezielt fördern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der ländliche Raum in Bayern soll durch gezielte Förderungen für Wirtschaft und Tourismus gestärkt werden. Das Kabinett will dazu heute unter anderem die von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Regierungserklärung angekündigte Tourismusoffensive beschließen. Kleine Hotels, Pensionen und Wirtshäuser in Kurorten, Tourismusorten und Heilbädern sollen finanzielle Zuschüsse erhalten. Ziel sei es, Tourismusland Nummer 1 in Deutschland zu bleiben.

Im Bereich Wirtschaft will die Regierung beispielsweise Unternehmen dabei helfen, günstige Standorte abseits der Ballungszentren zu finden. Davon sollen strukturschwache Räume profitieren.

Parallel dazu wird sich im Landtag der Gesundheitsausschuss mit der Novelle des umstrittenen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes befassen. Dabei soll es insbesondere um die von der CSU-Fraktion auf den Weg gebrachten Änderungen in dem Gesetzentwurf gehen. Nach massiver Kritik soll nun etwa auf die Einführung einer Zentraldatei zur Erfassung sämtlicher zwangsweise in der Psychiatrie untergebrachten Patienten verzichtet werden.