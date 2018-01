Finanzminister: Sachsen-Anhalt investiert mehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Das Land Sachsen-Anhalt hat 2017 mehr Geld investiert als im Vorjahr. In Summe flossen mit 1,23 Milliarden Euro gut 104 Millionen Euro mehr in Investitionen und entsprechende Förderprojekte, wie Finanzminister André Schröder sagte. Das sei einerseits erfreulich, so der CDU-Politiker. Gleichzeitig sei jedoch jeder dritte für Investitionen geplante Euro nicht ausgegeben worden. Weitere Details zum Haushaltsjahr 2017 will der Finanzminister heute in Magdeburg vorstellen.

Die schwarz-rot-grüne Landesregierung hat für voriges und dieses Jahr in einem Rekordhaushalt jährlich Ausgaben von mehr als 11 Milliarden Euro eingeplant. Doch nicht alle Projekte können umgesetzt werden. Der Grund: Die Wünsche der Ministerien waren bei der Etatplanung größer als die erwarteten Einnahmen. Im laufenden Betrieb mussten schon 2017 Millionensummen eingespart werden.

Trotz guter Konjunktur soll in beiden Jahren auch das Rücklagenpolster angefasst werden. Weil die Steuern noch stärker sprudeln als geplant, hatte Schröder bereits im November angekündigt, darauf 2017 zu verzichten.