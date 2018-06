Günther spricht mit US-Botschafter über Situation im Bund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Zu einem gut halbstündigen Antrittsbesuch hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) US-Botschafter Richard A. Grenell in Kiel empfangen. Neben den Beziehungen zwischen dem nördlichsten Bundesland und den USA sei es dabei um den unionsinternen Asylstreit in der Bundesregierung gegangen, sagte Günther. "Ich habe da auch nichts beschönigt und gesagt, dass die Situation im Moment nicht einfach ist." Es sei aber Ziel, über das Wochenende in der Koalition "wieder eine Verständigung" herbeizuführen.

"Wir hatten ein gutes Gespräch miteinander", sagte Günther. Der Landesregierung sei an guter Zusammenarbeit gelegen. Er habe bei dem Treffen in der Staatskanzlei deutlich gemacht, "dass wir großes Interesse an einer guten europäischen Partnerschaft mit den USA haben". Dabei sei es auch um Möglichkeiten der Zusammenarbeit gegangen, beispielsweise beim geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel. Grenell hat dabei nach Angaben eines Regierungssprechers das Interesse der US-Industrie zum Ausdruck gebracht, Europa mit Flüssiggas zu versorgen.

Hintergrund des Besuchs von Grenell ist ein Empfang auf dem US-Flaggschiff "Mount Whitney" am Freitag, das zur Kieler Woche im Marinestützpunkt liegt. Daran wollte neben dem Botschafter auch Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) teilnehmen.