Günther empfängt neuen US-Botschafter Richard A. Grenell

Kiel (dpa) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) empfängt heute US-Botschafter Richard A. Grenell zum Antrittsbesuch in Kiel. Das Treffen im Gästehaus der Landesregierung soll etwa eine halbe Stunde dauern. Im Mittelpunkt stehen die Beziehungen zwischen dem nördlichsten Bundesland und den USA. Nach Angaben der Staatskanzlei kommt Grenell in Begleitung von Generalkonsul Richard Tsutomo Yoneoka und Konsulin Laura Hammond. Hintergrund des Besuchs von Grenell ist ein Empfang auf dem US-Flaggschiff "Mount Whitney" am Freitag, das zur Kieler Woche im Marinestützpunkt liegt. Daran wird neben dem Botschafter auch Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) teilnehmen.