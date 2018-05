Kretschmer lädt Start ups aus Italien nach Sachsen ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rom (dpa/sn) - Sachsen wünscht sich eine noch engere Kooperation mit Italien auf Gebieten wie der Wissenschaft und Wirtschaft. "In Italien gibt es viele innovative Unternehmen, die auch Kontakt mit Deutschland suchen. Wir haben eine Einladung ausgesprochen und würden uns freuen, wenn viele dieser Start ups auch nach Dresden und Leipzig kommen", sagte der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) am Freitag bei einem Besuch in Rom. Kretschmer weilt seit Donnerstag zu Gesprächen in der italienischen Hauptstadt.

Italien ist für Sachsen einer der wichtigsten Handelspartner. Bei den Exporten belegt es mit 1,87 Milliarden Euro Platz 7. Auch bei den Importen liegt Italien für Sachsen mit einem Volumen von 959 Millionen Euro unter den Top 10. Mit rund 30 Investoren sind italienische Firmen auch als Arbeitgeber bedeutsam, bei den touristischen Ankünften nimmt Italien den 9. Rang ein. Viele Kooperationen gibt es auch zwischen Hochschulen und Museen.