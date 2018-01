Kabinett entscheidet über Verfassungsschutzchef Nürnberger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter will in Potsdam den bisherigen Leiter der Erstaufnahme für Flüchtlinge, Frank Nürnberger, als neuen Chef des Landesverfassungsschutzes vorstellen. Zuvor muss aber das Kabinett die Berufung billigen. Der 46-Jährige war seit Juli 2013 Leiter der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) und hatte nach der Grenzöffnung im Herbst 2015 die Unterbringung von Zehntausenden Flüchtlingen gemeistert. Er folgt auf den bisherigen Verfassungsschutzchef Carlo Weber, der Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand gegangen war.

Auf Nürnberger warten große Aufgaben: Der Brandenburger Verfassungsschutz leidet angesichts der islamistischen Bedrohung unter Personalnot, denn Brandenburg ist nach Einschätzung von Sicherheitsexperten eine Hochburg orthodoxer Salafisten. Hinzu kommt demnach eine erstarkte rechtsextremistische Szene insbesondere im Süden des Landes. Der Innenminister will daher die Kompetenzen des Verfassungsschutzes stärken.