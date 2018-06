Islamistenhochburg Bremen hat weiter Zulauf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Im Bundesland Bremen, einer islamistischen Hochburg, ist die Zahl der Salafisten weiter auf inzwischen mehr als 500 angestiegen. Vor einem Jahr gehörten zu der Szene, aus der auch Terrorkämpfer rekrutiert werden, noch rund 440 Personen. Dies sagte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Montag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2017. Vier ausländische Gefährder in Bremen wurden im vergangenen Jahr in ihre Heimatländer abgeschoben - dazu waren mehrere Urteile des Bundesverwaltungs- und des Bundesverfassungsgerichts nötig. Die Sicherheitsbehörden gehen von einer niedrigen zweistelligen Zahl von Gefährdern im kleinsten Bundesland aus.