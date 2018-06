Nach Randale in Asylheim Messerstecher in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waldkraiburg (dpa) - Nach der Messerattacke in einem Waldkraiburger Flüchtlingsheim hat die Justiz Haftbefehl gegen einen 23 Jahre alten Nigerianer erlassen. Der Mann soll versucht haben, einen 29 Jahre alten Landsmann durch einen Stich in den Rücken zu töten. Das berichtete Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Samstag in der oberbayerischen Kleinstadt. Bei drei Flüchtlingen, die bei den Tumulten am Mittwoch gewalttätig geworden sein sollen, ist Abschiebehaft beantragt. Und 21 weitere Beteiligte sind nach Herrmanns Worten mittlerweile in andere Unterkünfte verlegt worden. In dem Asylheim waren die Spannungen am Mittwoch eskaliert - Auslöser war offenbar, dass Bewohnern Kühlschränke weggenommen werden sollten. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte nach dem Informationsbesuch in der Einrichtung eine "grundlegende Asylwende" in Deutschland.