Frömmrich: Positive Bilanz von Arbeit des NSU-Ausschusses

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Berichterstatter im NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags, Jürgen Frömmrich (Grüne), hat ein positives Fazit der vierjährigen Arbeit gezogen. Trotz Parteienstreits und unterschiedlicher Bewertungen habe der Ausschuss viele Erkenntnisse über die Arbeit der Sicherheitsbehörden und die rechte Szene in Hessen geliefert, sagte der Grünen-Abgeordnete der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. "Unser Auftrag war nicht, den Mörder zu ermitteln, sondern herauszuarbeiten, wie die Ermittlungen stattgefunden haben. Das haben wir geschafft."

Der NSU-Ausschuss im hessischen Landtag war eingesetzt worden, um zu prüfen, ob bei der Aufklärung des Mordes an dem Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat in hessischen Behörden Fehler gemacht wurden. Die Tat im Jahr 2006 wird der rechtsextremen Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) zugerechnet. Der Abschlussbericht sollte am Freitag in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen werden.