Vermummte werfen gefüllte Christkugeln auf Polizeigebäude

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Silvesterabend haben Unbekannte mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln an die Fassade des Landeskriminalamtes in Stuttgart geworfen. An der Aktion seien rund 30 schwarz gekleidete, vermummte Personen beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Sie seien dem linken Spektrum zuzuordnen. Den Angaben zufolge haben die Unbekannten auch den Schriftzug "Linke Politik verteidigen" an die Fassade des Polizeigebäudes gesprüht. Sie konnten flüchten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, auch der Staatsschutz sei eingeschaltet worden. Verdächtige konnten am Neujahrstag zunächst nicht ermittelt werden.