Solingen: Seehofer fordert vielfältiges Zusammenleben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Solingen (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat zum 25. Jahrestag des Brandanschlags von Solingen zum Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit aufgerufen. "Fremdenfeindlichkeit hat zu diesem abscheulichen Verbrechen geführt, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten", erklärte Seehofer am Dienstag in Berlin. "Es ist uns eine Mahnung: Dass wir zusammenstehen gegen jegliche Form des Extremismus, gegen Hass und Intoleranz und für das friedliche und vielfältige Zusammenleben in unserer Gesellschaft." In Solingen hatten in der Nacht zum 29. Mai 1993 vier Rechtsradikale das Haus der Familie Genc angezündet, fünf Familienmitglieder starben.