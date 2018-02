Experte: Sozialarbeit bei Islamismus-Prävention sehr wichtig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - In der Präventionsarbeit mit islamistischen Jugendlichen sieht der Osnabrücker Islamwissenschaftler Michael Kiefer Abstimmungsbedarf zwischen Polizei und sozialen Beratungsstellen. Es gebe Fälle, da sei die Zusammenarbeit zwingend geboten, etwa wenn es um Gefahrenabwehr gehe, sagte Kiefer der Deutschen Presse-Agentur. In vielen Fällen sei das Einschalten der Polizei aber auch kontraproduktiv, weil man damit komplett die Verbindung zu Klienten verlieren könne. Dann sei etwa die Präventionsstelle Beraten e.V. in Hannover der geeignete Ansprechpartner. Sie berät Angehörige junger Menschen, die von neo-salafistischer Radikalisierung betroffen sind. Eine gemeinsame Tagung von Universiät und Polizeidirektion Osnabrück beschäftigt sich in dieser Woche mit dem Thema.