Verfassungsschutz: Verbreitung von rassistischen Themen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Veränderung der rechtsextremistischen Szene und die schnelle Verbreitung von rassistischen Themen im Internet bereiten Verfassungsschützern Sorgen. Der Rechtsextremismus bewege sich derzeit weg von einer organisierten, an feste Strukturen gebundenen Szene, sagte Niedersachsens Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Montag). "Im Augenblick vermischen sich bei einzelnen Aktivitäten die rechtsextremistischen Szenen mit dem Rechtspopulismus in einer Weise, dass es für uns schwieriger wird, genau zu differenzieren." In Internetforen verbreiteten sich deren fremdenfeindliche Thesen rasant weiter. "Beim Thema Zuwanderung wird in einigen Foren und Kommentaren oft ein Niveau erreicht, dass man das Gefühl bekommt, die Bevölkerung gewöhnt sich an eine Diskursverschiebung."