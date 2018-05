Sicherheitsbehörden nehmen weibliche Islamisten in Fokus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die wachsende Zahl von Frauen unter den Salafisten macht den Sicherheitsbehörden in Niedersachsen Sorge. Frauen nämlich treten bei den radikalen Islamisten einerseits als Helfer und Mitorganisatoren auf, andererseits geben sie ihr salafistisches Weltbild an ihre Kinder weiter, wie der Verfassungsschutz mitteilte. Auf einer Tagung der Behörde heute diskutieren Experten über die Rolle, die Frauen in der radikal-islamischen Gruppierung einnehmen und wie sie durch Präventionsarbeit am besten erreicht werden können. Außerdem geht es darum, wie sich eine salafistische Erziehung auf Kinder auswirken kann.