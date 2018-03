Wieder Hamburger Montags-Demonstrationen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Erneut haben sich am Montagabend in Hamburg Demonstranten unter dem Motto "Merkel muss weg" versammelt. Nach Polizeiangaben trafen sich etwa 200 Menschen am Dammtor-Bahnhof am Rande der Innenstadt. Mehrere von ihnen hatten sich in Deutschlandfahnen gehüllt. Wie bereits in den Vorwochen protestierten zahlreiche linksgerichtete Demonstranten gegen die Kundgebung. Die Polizei sprach am Montagabend von etwa 900 Gegendemonstranten.

In den vergangenen Wochen hatte es montags immer wieder die Kundgebung "Merkel muss weg" und Gegendemonstrationen gegeben. Die Polizei hatte Krawalle jeweils mit einem größeren Aufgebot verhindert.

Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes sind unter den rechten Demonstranten auch sogenannte Reichsbürger, die den Bestand der Bundesrepublik Deutschland ablehnen. Unter den Gegendemonstranten befänden sich anderseits auch Linksextremisten, zum Beispiel aus dem Antifa-Milieu.