Neues Ungemach für Pegida-Chef: Strafbefehl und Ermittlungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der mehrfach vorbestrafte Pegida-Chef Lutz Bachmann soll nach einem Bericht der "Sächsischen Zeitung" erneut von der Justiz verurteilt worden sein. Demnach erhielt der 45-Jährige einen Strafbefehl wegen Volksverhetzung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz; er soll eine Geldstrafe zahlen. Weder Bachmanns Anwältin Katja Reichel noch das Amtsgericht Dresden wollten sich dazu am Dienstag äußern. Laut Zeitungsbericht wird gegen Bachmann auch in Großbritannien ermittelt, weil er dort in Räumen des Grenzschutzes heimlich filmte. Das Video dazu hatte er selbst ins Netz gestellt. Ihm war am Samstag die Einreise in Großbritannien untersagt worden.