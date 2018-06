Verfassungsschutz hat elf rechte Szenetreffs im Blick

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In fast allen Teilen des Landes verfügen Rechtsextreme nach Einschätzung der Thüringer Sicherheitsbehörden inzwischen über Häuser oder Grundstücke, die auch als Szenetreffs dienen. Insgesamt würden derzeit elf Objekte, auf die Neonazis Zugriff haben, vom Verfassungsschutz beobachtet, heißt es in einer Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Madeleine Henfling. In der Auflistung sind Häuser, Wohnungen, Grundstücke und Ähnliches enthalten, die Rechtsextreme uneingeschränkt nutzen könnten, weil sie ihnen gehören oder weil Miet- und Pachtverträge bestehen.