Zwei Verdächtige zu rechten Schmierereien an Bäckerei

Chemnitz (dpa/sn) - Rund drei Wochen, nachdem in Chemnitz eine kurdische Bäckerei mit Nazi-Parolen beschmiert worden ist, hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Es handele sich um einen 18-Jährigen und 23-Jährigen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie sollen Anfang Januar unter anderem das Gebäude der Fladenbrotbäckerei und einen Lieferwagen mit verfassungswidrigen Parolen besprüht haben. Einer der Männer sei geständig, habe aber sein Motiv offen gelassen, erklärte die Polizei. Nach einem dritten Verdächtigen wird noch gesucht. Durch die Schmierereien sei ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden.