PKK-Funktionär aus Oldenburg kommt vor Gericht

Celle (dpa/lni) - Ein mutmaßlicher Unterstützer der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) muss sich von heute an vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten. Der 43-jährige türkische Staatsangehörige soll laut Anklage für die Kurdenmiliz in Oldenburg als Gebietsverantwortlicher für finanzielle, personelle und propagandistische Sachen zuständig gewesen sein. Außerdem soll er an der Planung und Durchführung von Reisen in den Nord-Irak und die Rekrutierung von PKK-Kämpfern eingebunden gewesen sein. Die Anklage legt dem Mann die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zur Last. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Seit Jahren werden immer wieder PKK-Funktionäre in Deutschland vor Gericht gestellt, auch am Oberlandesgericht Celle kam es zu Verurteilungen. Zuletzt erhielt ein PKK-Unterstützer, der in Hannover und Sachsen tätig war, im September 2016 zweieinhalb Jahre Haft. Der politische und legale Arm der PKK in Deutschland, das "Demokratische Kurdische Gesellschaftszentrum Deutschland" (NAV-DEM), kritisiert die Prozesse und spricht von einer Kriminalisierung des kurdischen Widerstands.

Der Verfassungsschutz beobachtet die PKK in Niedersachsen wie auch anderswo seit langem. Pro Jahr sammelt sie in Deutschland mehrere Millionen Euro Spendengelder ein, die für Kämpfer und Waffen benötigt werden. Die Zahl der PKK-Anhänger wird auf bundesweit 14 000 geschätzt.