Friedlicher Protest gegen anti-israelische Al-Kuds-Demo

Berlin (dpa/bb) - Mehrere Hundert Menschen haben in Berlin-Schöneberg gegen den jährlichen anti-israelischen Al-Kuds-Aufmarsch von radikalen Muslimen demonstriert. Wie die Polizei mitteilte, verliefen Aufmarsch und Proteste ohne Zwischenfälle. Bei der Al-Kuds-Demo zählte die Polizei bis zu Tausend Teilnehmer. 600 Beamte hielten die Lager voneinander entfernt und achteten darauf, dass antisemitische Parolen unterblieben. Laut Polizei nahmen deutlich weniger Teilnehmer an allen Veranstaltungen teil als erwartet.

Am Nollendorfplatz und dem U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße starteten am Mittag zwei Protestzüge. Viele Israel-Fahnen waren zu sehen, "Israel muss sich verteidigen" war auf einem Transparent zu lesen. Zu der Demo am Nollendorfplatz hatten Parteien und Initiativen aufgerufen. Wie die Beamten berichteten, hatten die Veranstalter des Al-Kuds-Marsches vor Start der Demonstration am Adenauerplatz die Teilnehmer zum friedlichen Protest augerufen. Alle Plakate seien in deutscher Sprache verfasst, hieß es.

Am Al-Kuds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf. Er erkennt den Staat Israel nicht an. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Der Tag geht auf einen Aufruf des iranischen Revolutionsführers Ajatollah Chomeini zurück.