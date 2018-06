Unbekannte rufen an Badestelle rechtsradikale Parolen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Angermünde/Fürstenwalde (dpa/bb) - Unbekannte sollen an einer Badestelle in Dobberzin In Angermünde (Uckermark) rechtsradikale Parolen gerufen und Sprechgesänge gesungen haben. Wie die Polizei in Fürstenwalde am Sonntag mitteilte, trafen die herbeigerufenen Beamten in der Nähe des Sees am Samstagabend 16 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 17 und 21 Jahren an. Diese bestritten den Tatvorwurf. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen Unbekannt gestellt. Der Staatsschutz ermittelt.