Bis zu 400 Menschen bei Kurden-Demo in Saarbrücken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bis zu 400 Demonstranten haben am Mittwochabend am Hauptbahnhof Saarbrücken gegen den Einsatz der türkischen Armee in Nordsyrien protestiert. Die fast dreistündige unangemeldete Kundgebung, an der hauptsächlich Kurden teilnahmen, verlief nach Polizeiangaben friedlich. In mehreren deutschen Städten gab es am Abend und in der Nacht zu Donnerstag solche Demos, unter anderem in Stuttgart, Köln und Hamburg, vor allem in und in der Nähe von Hauptbahnhöfen.