Vereine planen Proteste gegen AfD-Demo in Rostock

Rostock (dpa/mv) - Zwei Bündnisse rufen für Montag (18.00 Uhr) zu Protesten gegen eine AfD-Demonstration in Rostock-Evershagen auf. Die AfD will gegen eine vermeintliche Islamisierung in dem Stadtteil demonstrieren. Ihre Gegner wollen sich unter dem Motto "Rostock für alle" versammeln, teilte das Bündnis Rostock Nazifrei mit. Bereits ab 17 Uhr solle ein ökumenischer Gottesdienst in der Thomas-Morus-Kirche stattfinden. "Bis vor Kurzem marschierte an Montagabenden noch die von der NPD gesteuerte Mvgida durch die Straßen - nun will offenbar die AfD das Ruder übernehmen", erklärte Matthias Siems (SPD). Die Stadtverwaltung teilte mit, dass vor allem im westlichen Teil des Stadtteils ab 17 Uhr mit Verkehrsbehinderungen, Parkverboten und Einschränkungen des Busverkehrs gerechnet werden müsse.