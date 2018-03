Auftakt der Ostermärsche in Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung starten im 60. Jahr eine Woche vor Ostern am 24. März in Leipzig. Von 10.00 Uhr an präsentieren sich friedens- und gesellschaftspolitische Initiativen und Vereine der Stadt und der Region auf dem Nikolaikirchhof und ziehen zur Kundgebung auf den Willy-Brand-Platz, teilte das Friedenszentrum Leipzig am Dienstag mit. Die Demonstrationen richteten sich gegen die angestrebte Verdopplung des Militärhaushalts, die Rüstungsexporte der Bundesrepublik, die Auslandseinsätze der Bundeswehr sowie die wachsende Bedrohung durch Atomwaffen. Zudem bildet die aktuelle Entwicklung in Nordsyrien einen Schwerpunkt.