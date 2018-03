Ostermarsch-Aktionen an fünf Orten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ob gegen den Truppenübungsplatz Ohrdruf oder in Gera gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr: Das Thüringer Ostermarsch-Bündnis ruft zu den bevorstehenden Feiertagen zu fünf Friedensdemonstrationen auf. "Wir hoffen, dass sich insgesamt bis zu 1000 Menschen an den Aktionen beteiligen, sagte sein Vertreter Philipp Gliesing am Donnerstag in Erfurt. "Wir wollen zeigen und vernetzen, was sich in den vergangenen Jahren an Protesten im Freistaat alles entwickelt hat." In den vergangenen Jahren standen die Friedensmärsche zum Truppenübungsplatz der Bundeswehr im Fokus.

Auftakt der Ostermärsche ist laut Gliesing am Gründonnerstag (29.3.) ein "Markt der Möglichkeiten" auf dem Anger in Erfurt. Vereine, Verbände und Initiativen können dort zivile, humanitäre und nachhaltige Projekte für Frieden und Abrüstung vorstellen. In Ohrdruf richtet sich der Protest am Ostersamstag (31.3.) gegen den geplanten Test von Kampfdrohnen auf den Gelände.

Bei einem Protestlauf in der Jenaer Innenstadt wiederum geht es um historische und gegenwärtige Bezüge zur deutschen Rüstungsproduktion. Die Geraer Friedensgruppe will sich gegen die Vorbereitung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr in Gera-Hain stark machen. Die Bürgerinitiative "Kein Schuss im Zeitzer Forst" demonstriert am Ostermontag für eine zivile Nutzung des Waldes.