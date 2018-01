Bundestag - Stuttgart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Tod des früheren Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger trauert auch die CDU in Baden-Württemberg. "Er war Politiker aus Überzeugung, weil er den Menschen dienen wollte", erklärte CDU-Landeschef und CDU-Bundesvize, Thomas Strobl, am Samstag in Stuttgart. "Als Bundestagsabgeordneter für Crailsheim und Schwäbisch Hall, als Staatsminister und Präsident des Deutschen Bundestages tat er dies über viele Jahre hinweg und gestaltete dabei die Bundespolitik maßgeblich mit. Der ehemalige Bundestagspräsident starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren.

"Er war stets bodenständig, heimatverbunden und trug bei all seinem Wirken Baden-Württemberg im Herzen", sagte Strobl laut Mitteilung. "Mit Philipp Jenninger verlieren wir einen anerkannten und über alle Parteigrenzen hinaus hochgeschätzten Christdemokraten."