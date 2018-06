Gästehaus der Bundesregierung gewährt wieder Einblicke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gransee (dpa/bb) - Die sonst Gästen der Bundesregierung vorbehaltenen Räume im Schloss Meseberg in Brandenburg öffnen wieder ihre Türen. Besucher können sich heute in ausgewählten Zimmern und in der Parkanlage bei Gransee (Oberhavel) umsehen. Die Möglichkeit, das historische Herrenhaus zu besichtigen, gibt es jedes Jahr. Im vergangenen Jahr kamen nach damaligen Angaben des Bundespresseamtes mehr als 2000 Besucher.