Bundespräsident diskutiert mit Studenten über Demokratie

Mainz (dpa/lrs) - Mit Visiten beim Raiffeisenmuseum im Westerwald und einer Teilnahme an einem Schülerparlament in Rheinhessen geht am heutigen Dienstag der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Rheinland-Pfalz weiter. Zunächst aber steht auf dem Programm des zweiten Besuchstages ein Austausch mit Publizistik-Studenten der Mainzer Universität zum Thema demokratische Debatten im digitalen Zeitalter (9.30 Uhr). "In der Diskussion wollen wir auch darüber sprechen, was man tun muss, um das Vertrauen der Bürger in den Journalismus wieder zu stärken", erklärte Professorin Birgit Stark. Am Montag war Steinmeier von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz empfangen worden.