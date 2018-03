Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Am Tag seines einjährigen Amtsjubiläums hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Rheinland-Pfalz ein flüssiges Präsent bekommen. "Es gibt immer bei uns direkt am Anfang ein Geschenk. Da müsst ihr durch", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag anlässlich von Steinmeiers Antrittsbesuch in Mainz. "Alles edle, schöne Tropfen - und ich weiß vom Bundespräsidenten und auch von seiner Frau, dass sie sehr gerne Wein trinken. Insofern wissen wir auch, dass das Geschenk ganz sicher an der richtigen Stelle ankommt." Steinmeier und die First Lady Elke Büdenbender erhielten Weine aus den sechs Anbaugebieten von Rheinland-Pfalz: Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz und Rheinhessen. Rheinland-Pfalz ist das größte Weinbauland Deutschland.