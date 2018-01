Steinmeier kommt zu offiziellem Antrittsbesuch nach Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Montag zu seinem offiziellen Antrittsbesuch als Staatsoberhaupt nach Hamburg. Zum Auftakt folgen nach einer Begrüßung im Rathaus durch Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt zunächst Gespräche mit Mitgliedern des Senats und der Bürgerschaft, heißt es aus dem Bundespräsidialamt. Der zweitägige Besuch in der Hansestadt ist Steinmeiers zwölfte Station auf seiner Reise durch alle Bundesländer.

Des Weiteren will das Staatsoberhaupt zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender eine Probe des deutsch-syrischen "Chors zur Welt" sowie die Elbphilharmonie besuchen. Danach ist ein Treffen mit ehrenamtlich Engagierten sowie Betroffenen der Ausschreitungen während des G20-Gipfels angekündigt. Am Dienstag steht unter anderem ein Besuch der Obdachlosen-Einrichtung "Herz As" auf dem Programm.