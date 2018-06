Diplomatenausflug mit Bundespräsident im Juni nach Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Bremen. Diesmal hat er rund 140 Botschafter dabei, denen er im Rahmen der traditionellen Informations- und Begegnungsreise am 27. Juni das kleinste deutsche Bundesland zeigen will. Das Bundespräsidialamt bestätigte den Termin. Im Vorjahr reiste Steinmeier mit den Diplomaten nach Sachsen-Anhalt.

Auf dem Programm stehen nach derzeitiger Planung ein Besuch des Airbus-Werks und des historischen Rathauses in Bremen, wo Steinmeier auch eine Rede halten will. Raumfahrt ist ein Thema, Migration dem Vernehmen nach auch. Im Februar war Steinmeier zum Antrittsbesuch in der Hansestadt. Gemeinsam mit Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und dem diplomatischen Corps will er dann in Bremerhaven das Klimahaus und das Deutsche Auswandererhaus besuchen.

Bei der laufenden WM in Russland darf der Fußball nicht fehlen: Zumindest die zweite Halbzeit der Partie Südkorea-Deutschland wollen die Besucher aus Berlin an späten Nachmittag in Bremerhaven am Bildschirm verfolgen. Das Klimahaus ist anlässlich des Besuches am 27. Juni ganztägig für die Öffentlichkeit geschlossen.

Seit 1996 gehört der Diplomatenausflug zum festen Programm des Bundespräsidenten, der die Botschafter sowie die Vertreter der internationalen Organisationen in Berlin einmal im Jahr zu einer Reise einlädt.