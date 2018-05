Norddeutsche Regierungschefs sprechen über Energiewende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Die Energiewende, der Küstenschutz und wichtige Verkehrsprojekte machen an den Ländergrenzen nicht Halt. Deshalb treffen sich die Regierungschefs der fünf norddeutschen Bundesländer einmal im Jahr zur Konferenz, um ihre Interessen gemeinsam voranzubringen. So kommen heute Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ihre vier Länderkollegen Carsten Sieling aus Bremen, Peter Tschentscher aus Hamburg, Stephan Weil aus Niedersachsen (alle SPD) und Daniel Günther aus Schleswig-Holstein (CDU) in Bremen zusammen.

Ein wichtiges Thema wird dabei nach Angaben eines Sprechers des Bremer Senats der Ausbau der Offshore-Windenergie sein. Die Nordländer fordern von der Bundesregierung die Deckelung für Strom aus Windparks auf hoher See anzuheben und die Stromnetze an Land zu modernisieren. Auch die Situation der Schiffsbauindustrie und Subventionen in anderen europäischen Ländern werden die Politiker beschäftigen.