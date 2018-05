G20-Sonderausschuss veranstaltet Bürgeranhörung in Kirche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Erstmals tagt der G20-Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft außerhalb des Rathauses in der Kulturkirche Altona. In einer öffentlichen Anhörung können Bürger heute ihre Meinung zu den schweren Ausschreitungen während des Gipfeltreffens im vergangenen Juli kundtun. Die an dem Sonderausschuss beteiligten Fraktionen haben die Anwohner aufgefordert, ihre Eindrücke zu schildern und auch Anregungen an die Ausschussmitglieder zu geben. Es sei eine Form der Expertenanhörung. "Die Anwohner sind die Experten", sagte die SPD-Abgeordnete Martina Friedrichs. Der Ausschuss werde zuhören und die Fragen auf seiner nächsten Sitzung an den Senat weitergeben, sagte die Grünen-Vertreterin Antje Möller.