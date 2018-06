G20-Sonderausschuss: Polizei und Senat verteidigen Vorgehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und die Polizeiführung der Stadt haben im G20-Sonderausschuss der Bürgerschaft erneut das Vorgehen der Einsatzkräfte während der Ausschreitungen im Schanzenviertel verteidigt. Die Polizei habe bei den schweren Krawallen nicht eingreifen können, hieß es. Das Schanzenviertel sei der Mittelpunkt der Krawalle am Freitagabend des Gipfelwochenendes gewesen, in dem es sofort zu Angriffen auf Polizisten gekommen sei, wann immer sich diese sammelten, sagte der damalige Einsatzleiter Hartmut Dudde in der Sitzung. Mehrere Anläufe, in die Straße Schulterblatt vorzudringen, seien im Verlauf des Abends gescheitert. Dabei seien zahlreiche Polizeibeamte verletzt worden.

Anwohner des Schanzenviertels und St. Paulis hatten in einer öffentlichen Ausschussanhörung am 31. Mai von zahlreichen Vorfällen berichtet, in denen die Polizei ihnen während der Ausschreitungen nicht geholfen habe. Auch Polizeigewalt wurde mehrfach thematisiert. "Es war eine Sitzung, die Eindrücke hinterlassen hat", sagte Grote.

Lediglich zwei der Anwohnerschilderungen seien bisher nicht bekannt gewesen, sagte Grote. Auf die Rücktrittsforderungen in der damaligen Sitzung ging er nicht ein. Auch Kritik, die Polizei sei mit dem Schutz der Gipfelteilnehmer beschäftigt gewesen und habe die Einwohner Hamburgs im Stich gelassen, wies er zurück: "Das ist mitnichten so." Das Ende der Ausschusssitzung wurde erst für den späten Abend erwartet.