Barfuß im Parlament? Bremer Landtag will Kleiderordnung

Bremen (dpa/lni) - Kurze Hosen, Flipflops und nackte Füße könnten im Bremer Landtag künftig verboten sein. Der Vorstand der Bürgerschaft will am Dienstag die Hausordnung entsprechend ergänzen. Nach der Beschlussvorlage sollen Abgeordnete, Mitarbeiter und Besucher die Würde des Parlaments auch "durch das Tragen von angemessener Kleidung" achten. Der Vorlage nach könnte der Bremer Landtag damit das erste deutsche Parlament sein, das eine Kleiderordnung festlegt. Anlass dafür war nach einem Bericht des "Weser-Kuriers" das Erscheinungsbild von Volksvertretern bei der letzten Plenarsitzung. Eine Abgeordnete war dort barfuß erschienen, ein anderer Parlamentarier kam in kurzen Hosen und Latschen.