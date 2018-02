Leck an Abwasserschlauch im Atomkraftwerk Brunsbüttel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brunsbüttel (dpa/lno) - Im abgeschalteten Atomkraftwerk Brunsbüttel in Dithmarschen ist bei Kontrollen ein Leck an einer Abwasserleitung für radioaktive Chemikalien festgestellt worden. Eine Gefährdung für Menschen habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, teilte das für Atomaufsicht zuständige Energieministerium am Dienstag mitteilte. Die beschädigte Leitung werde instandgesetzt. Sie dient dazu, radioaktive Abwässer des Chemielabors in den Kontrollbereich des Kernkraftwerks zu leiten.