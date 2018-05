Abgeordnetenhaus debattiert über Erzieher und Immunität

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das Berliner Abgeordnetenhaus berät heute über eine bessere Bezahlung für Erzieher und Sozialpädagogen. Hintergrund ist der Fachkräftemangel in Kitas, Horten und Jugendeinrichtungen. Weil sich die Bezahlung von Erziehern und Sozialpädagogen nach dem Tarifvertrag der Länder richtet, soll der Senat aufgefordert werden, sich bundesweit für eine neue Eingruppierung dieser Berufsgruppen einzusetzen.

Erstmals in der Geschichte des Abgeordnetenhauses wird das Plenum darüber entscheiden, ob es auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Abgeordneten teilweise die Immunität entzieht. Üblicherweise werden Entscheidungen über die Aufhebung der Immunität von Abgeordneten im Konsens in einem Ausschuss des Parlaments getroffen. Im Fall des FDP-Politiker Marcel Luthe waren sich die Fraktionen allerdings nicht einig - so dass nun in der Parlamentssitzung selbst abgestimmt wird.

Gegen Luthe soll in einem Unterhaltsstreit ermittelt werden. Der Leitende Oberstaatsanwalt ist von Amts wegen gegen Luthe tätig geworden - Anlass für die Opposition, über eine Einflussnahme von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) zu mutmaßen.

Darüber hinaus wird sich das Abgeordnetenhaus mit einem Gesetzentwurf befassen, der die europaweit wirksam gewordene Datenschutz-Grundverordnung auch im Berliner Landesrecht umsetzen soll. Zu diesem Tagesordnungspunkt wird die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk sprechen.