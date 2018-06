Regen und Gewitter lösen Sonnenschein ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Mit Schauern und Gewittern geht am Sonntag eine sommerliche Woche in Schleswig-Holstein zu Ende. In der Südosthälfte des Landes sind laut Deutschem Wetterdienst zudem Unwetter zu erwarten. "Punktuell sind Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich", erklärte ein Meteorologe am Samstag. So startet der Tag in Ostholstein und im Lauenburgischen schwülwarm. Im Laufe des Vormittags ziehen zunehmend Wolken und Gewitter auf. Oberhalb des Nord-Ostsee-Kanals bleibe es mit 20 bis 23 Grad etwas frischer.