Regen und Gewitter beenden Hitzewelle

Schwerin (dpa/mv) - Schauer und Gewitter bereiten der Hitzewelle am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern vorerst ein Ende. Nach einem schwülwarmen Tagesbeginn mit Temperaturen zwischen 29 und 31 Grad, ziehen im Laufe des Vormittags Wolken und vereinzelte Gewitter auf, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Samstag erklärte. "Punktuell sind Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich", sagte er. Zum Wochenstart sei es dann deutlich kühler als die vergangenen Tage.