Mildes WM-Wetter zum ersten Deutschlandspiel

Mainz (dpa) - Beim Fußballgucken müssen Fans in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Sonntag weder schwitzen, noch im Regen stehen - der Deutsche Wetterdienst sagt für das Wochenende Temperaturen von gut 20 Grad voraus. In zahlreichen Städten sind zum ersten Deutschlandspiel Public-Viewings geplant. Unter anderem in Koblenz, Trier und Saarlouis wollen Fans gemeinsam die Nationalelf beim Spiel gegen Mexiko anfeuern.

Einzelne Schauer seien am Sonntag zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich. Dazu soll schwacher Wind wehen und wechselnd könne es bewölkt werden. Übrigens: Die Vorhersage für Moskau, wo die DFB-Elf am Sonntag gegen Mexiko spielt, ist ganz ähnlich.