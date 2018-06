Heftige Unwetter im Sauerland und im Siegerland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - In Teilen Nordrhein-Westfalens ist es am Samstagnachmittag zu starken Unwettern gekommen. Besonders betroffen seien das Sauerland und das Siegerland, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes mitteilte. Dort trete zum Teil extrem heftiger Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter sowie Hagel auf. Im Laufe des Samstagabends können auch im Rest des Landes teilweise schwere Gewitter auftreten. Am Sonntag ist vor allem der Süden des Landes betroffen.