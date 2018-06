Gutes Public-Viewing-Wetter am ersten WM-Wochenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa) - Zum Fußballgucken unter freiem Himmel reicht am Sonntag in Hessen ein Trikot - den Regenschirm können Fans wohl zu Hause lassen. Am Samstag sei vereinzelt mit Schauern zu rechnen, aber am Sonntag - wenn die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel hat - werde es wahrscheinlich trocken bleiben, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus.

Bei Temperaturen über 20 Grad, leichtem Wind und zeitweise bewölktem Himmel lädt das Wetter zum Grillen, zum Public-Viewing oder auch zum selbst Kicken ein. Übrigens: Die Vorhersage für Moskau, wo die DFB-Elf am Sonntag gegen Mexiko spielt, ist ganz ähnlich.